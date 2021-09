Barbatelling: al castello la degustazione “artistica” con i tre moschettieri del Monferrato

CASALE - Si chiama Barbatelling il nuovo format che presso l’enoteca regionale al Castello del Monferrato accompagnerà quest’edizione di Calicentro.

Appuntamento di punta per questo weekend la degustazione “a fumetti” che si è tenuta ieri, raccontata e presentata da Laura Beccaria in collaborazione con il fumettista Disney Francesco D'Ippolito. La relatrice ha descritto tre dei vini locali più famosi: “i tre moschettieri” Grignolino, Freisa e Barbera, accompagnando i presenti alla scoperta di tutte le sfumature di questi prodotti mentre Ippolito realizzava un’opera ispirata proprio dal suo racconto. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Vincomics e Casale Comics&Games.