Vino, cori, qualche rallentamento e tante risate nel primo weekend di CaliCentro

CASALE - Volge al termine (questa sera l'ultimo turno del weekend) il promo fine settimana della seconda edizione di CaliCentro che, al Castello di Casale, sostituisce come nel 2020 l'evento clou della Festa del Vino, che a causa del Covid non può svolgersi nel tradizionale assembramento del Mercato Pavia.

Quasi sold out i tavoli, anche se le non eccezionali previsioni meteorologiche hanno indotto gli organizzatori a spostare i commensali al coperto sabato sera e domenica a pranzo in via precauzionale. Al Castello si è comunque respirata - favorita da più di un bicchiere di vino monferrino - anche la goliardia delle tavolate fino al 2019, prima della pandemia. Qualche intoppo la domenica a pranzo, con le attese che si sono protratte per qualche rallentamento delle pro loco cui si è sommata l'abbinata di asporto e servizio ai tavoli, ma lo spirito della Festa del Vino da sempre contempla qualche rallentamento.

A fianco del Castello, in contemporanea, i 'baracconi' del luna park. Il prossimo weekend si replica.