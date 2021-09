CASALE - Ben 3800 persone hanno partecipato al primo fine settimana di CaliCentro al Castello, il primo di due weekend che rappresentano il clou del settembre dedicato al vino a Casale.

Nonostante alcuni appuntamenti siano stati frustrati dalle incerte previsioni meteo, per le quali gli organizzatori si sono visti costretti a spostare al coperto i posti preparati all'aperto (sabato sera e domenica a pranzo) il bilancio fornito da Palazzo San Giorgio è positivo per la seconda edizione di questa 'insolita' Festa del Vino, senza la ressa e senza i numeri (a causa delle restrizioni legate al Covid) del Mercato Pavia.

Qualche problema logistico, tuttavia, c'è stato: coda in particolare il venerdì sera per il secondo turno e qualche rallentamento nel servizio domenica a pranzo, ma dal Comune studiano correttivi: «Un grande successo per cui ringrazio tutti di cuore – ha sottolineato il vicesindaco Capra -, a partire dall’indispensabile personale dell’Ufficio Manifestazioni. Lo sforzo per organizzare e gestire un’iniziativa di questa portata è stato enorme e se si sono registrate alcune criticità, in seguito alla grande richiesta legata al servizio di asporto, apporteremo le modifiche necessarie per migliorare. Ora, appuntamento al secondo fine settimana di CaliCentro!».

Serve il Green Pass

Ed ecco il calendario per il 24, 25 e 26 settembre: due turni venerdì sera (dalle 19,00 alle 21,00 e dalle 21,30 alle 24,00) e quattro sabato e domenica: dalle 12,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 16,00 per il pranzo e dalle 19,00 alle 21,00 e dalle 21,30 alle 24,00 per la cena.

Per partecipare serve il Green Pass è necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare collegandosi al sito www.festadelvinodelmonferrato.it e scegliendo, in base alle proprie preferenza, dove sedersi in uno dei tavoli disponibili presenti sulle planimetrie.

È previsto un diritto di prevendita minimo di 2,00 euro per un tavolo da 2 posti e di 4,00 euro per un tavolo da 4 posti. Si potranno riservare fino a 2 o 4 tavoli per un totale di 8 posti a singola prenotazione. I tavoli da 4 posti sono presenti nel Cortile Cortese, nello Spalto Dolcetto e nel Torrione Grignolino. Chi avesse difficoltà o problemi nella prenotazione, potrà recarsi allo Iat – Informazioni Turistiche, dove gli operatori aiuteranno nelle fasi di registrazione nei seguenti orari: fino al 26 settembre da martedì a giovedì all’interno del Castello del Monferrato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00; il venerdì, il sabato e la domenica, invece, saranno presenti nell’ex edicola di piazza Mazzini dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,30. Le prenotazioni si chiuderanno mezz’ora prima dall’inizio dei singoli turni. Una volta prenotato basterà presentarsi al Castello del Monferrato almeno 15 minuti prima dell'ora di inizio del turno scelto con la ricevuta inviata via e-mail al termine della procedura di registrazione. La ricevuta non dovrà essere stampata, perché basterà averla sul proprio smartphone ed esibirla a richiesta del personale di accoglienza.

Una volta entrati, sarà possibile ordinare alla cassa unica i piatti e i vini scelti, recarsi al Wine Bar all'interno della Manica lunga per ritirare le bevande, accomodarsi al proprio tavolo e attendere di essere serviti.

Venerdì 24 e sabato 25 settembre

Pro Loco di Casale Monferrato: Agnolotti al sugo di brasato € 7,00, Agnolotti al sugo di carne € 6,00, Brasato con patate al forno € 9,00, Patate fritte € 3,00, Bunet € 4,00

Associazione Pro Loco di Giardinetto di Castelletto Monferrato: Stinco di maiale intero (600 gr circa) con patate al forno € 11,00, Stinco di maiale intero (600 gr circa) € 9,00, Patate al forno € 3,00), Torta alle nocciole € 4,00

Atsd Pro Loco di Pontestura: Agnolotti De.Co. Al ragù monferrino € 6,00, Battuta di carne cruda con scaglie di grana € 8,00, Torta De.Co di Pontestura € 3,00

Pro Loco di Balzola: Panissa balzolese € 5,00, Polenta e gorgonzola € 6,00, Pizza fritta con salumi € 5,00, Pizza fritta con Nutella € 3,00

Domenica 26 settembre

Pro Loco di Casale Monferrato: Agnolotti al sugo di brasato € 7,00, Agnolotti al sugo di carne € 6,00, Brasato con patate al forno € 9,00, Patate fritte € 3,00, Bunet € 4,00

Pro Loco di Cereseto: Gnocco fritto salato con salame cotto o con crema di gorgonzola € 5,00, Gnocco fritto dolce con crema alla nocciola € 5,00

Associazione Turistica Pro Loco di Grana: Selezione di carni crude monferrine € 8,00, Agnolotti d'asino con sugo d'asino € 7,00, Agnolotti agli spinaci con sugo burro e salvia € 5,00, Tiramisù € 3,00

Comitato Folkloristico Asiglianese di Asigliano Vercellese: Panissa vercellese € 5,00, Stufato d'asino con polenta € 7,50, Lumache in umido € 7,50, Biscotti Asianot con zabaione € 3,00