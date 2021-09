A Lignano Novipiù incrocia Treviglio

CASALE MONFERRATO – Avversario Treviglio nei quarti di finale di Supercoppa. La JBM Novipiù conosce la prima rivale della Final eight, l’orario e il luogo della sfida.

Definito il programma della prima giornata della manifestazione che assegnerà il primo trofeo della stagione. Si gioca al Palasport Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro. Venerdì le quattro partite dei quarti. Casale gioca la seconda (ore 15) contro il Gruppo Mascio Treviglio.

Dopo la presentazione di ieri al Castello di Casale Monferrato, la squadra ha modificato il programma settimanale annullando l'amichevole prevista con la Bakery Piacenza per concentrarsi sulla sfida di Coppa.

Palla a due alle ore 15

Apre le danze la sfida delle ore 12 tra Giorgio Tesi Group Pistoia e Allianz Pazienza San Severo. Segue (ore 18) Givova Scafati - Umana Chiusi e chiude alle ore 21 Old Wild West Udine - Tramec Cento.

Sabato le semifinali (ore 18 e ore 20.45) domenica la finale alle ore 18. In caso di vittoria la JBM troverà sulla sua strada in semifinale la vincente di Udine-Cento.

La Final Eight sarà trasmessa su Lnp Pass, in esclusiva per gli abbonati.

La manifestazione, creata nel 2016, è alla sesta edizione. E’ stata vinta nel 2019 dal Derthona e nel 2020 da Scafati. Per la Jbm prima partecipazione. Casale con la Junior ha partecipato solo all’edizione 2018/2019 vinta dalla Fortitudo Bologna.