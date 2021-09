In cantiere senza permesso di soggiorno: denunciato

OCCIMIANO - I Carabinieri di Occimiano, a conclusione di un’attività di polizia giudiziaria finalizzata al controllo dei cantieri edili, hanno denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un operaio albanese 49enne senza fissa dimora, che lavorava abusivamente e senza permesso di soggiorno dal 2019 alle dipendenze di un connazionale 27enne. In seguito a ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno deferito anche l’imprenditore, titolare di una ditta edile, per l’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.