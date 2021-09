Novipiù in viaggio verso la Final eight

CASALE MONFERRATO - Novipiù alla prova della Final eight della SuperCoppa di A2. Dopo una qualificazione convincente (3 su 3 nel girone) la Jbm di coach Andrea Valentini cerca di proseguire nella fase finale della manifestazione sfidando nel quarto di finale Treviglio.

"Sfida interessante"

«Treviglio è una buona squadra – analizza caoch Andrea Valentini – con una rotazione a dieci giocatori. Sicuramente quest’anno hanno costruito una squadra per puntare un po’ più in alto. Giocano bene, sono ben allenati ed hanno fatto un bel girone battendo a domicilio anche la superfavorita Cantù. Per noi una bella verifica ad una settimana dal campionato. Senza ansie, proveremo a vincere».

In casa JBM (Sarto è l’ex della gara) Luca Valentini (borsite al gomito) e Okeke (caviglia) non sono al meglio ma ci saranno. Non verrà rischiato invece Formenti che non ha ancora recuperato.

Bellicoso anche il capitano Niccolò Martinoni. “Ci approcciamo a questa Final Eight contenti per il risultato conseguito, ma consapevoli che questo fa parte del processo di avvicinamento al campionato, che ormai è dietro l’angolo. Affrontiamo un avversario difficile, ma tutto questo sicuramente ci servirà poi per quando inizierà la Regular Season. Detto ciò, andiamo a Lignano Sabbiadoro per provare a vincere la coppa”.

Gli avversari

Treviglio, quest’anno marchiato Gruppo Mascio, è una delle formazioni storiche dell’A2. In estate il club ha voluto un upgrade di ambizioni ed ha affidato una squadra molto rinnovata a Michele Carrea, un passato da tecnico delle giovanili a Casale. Quintetto molto rinnovato con Rodriguez, Potts, Miaschi, Brian Sacchetti e Langston. Dalla panchina escono gli ex Derthona Venuto e Reati e l’under D’Almeida.

Pre-partita

NOVIPIU’ CASALE – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: Palasport Bella Italia EFA Village, Lignano Sabbiadoro

Quando: domani, venerdì, ore 15

Arbitri: Bartoli, Pellicani e Almerigogna

In tivù: La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento).