Si ferma in semifinale l'avventura di Sebastiano Zorgno alla corte di Cannavacciuolo

OLEGGIO CASTELLO (NO) - Termina in semifinale l'avventura del monferrino Sebastiano Zorgno nel reality show 'Antonino Chef Academy', in onda ogni domenica su Sky Uno. Il cuoco di Morano Po è infatti stato eliminato dalla classe di Antonino Cannavacciuolo nella puntata di ieri sera.

L'inizio al cospetto del giudice di Masterchef era stato più che positivo: il cuoco ventiduenne ha infatti occupato costantemente le posizioni più alte della classifica nelle prime puntate. Poi i passi falsi nelle 3 prove di ieri. Il percorso si è così interrotto ma il moranese può uscire a testa altissima visto che - soprattutto sui social - era stato designato dai telespettatori come uno dei favoritissimi alla vittoria finale e all'approdo nel pluristellato 'Villa Crespi' di Orta San Giulio, proprio al fianco del celebre chef partenopeo. «La tua grinta ti porterà lontano» lo ha congedato Cannavacciolo.

Promossi e bocciati

Da oggi quindi Zorgno riprenderà la sua comunque già ben avviata carriera da cuoco professionista, che lo ha già visto lavorare in cucine stellate e promuovere progetti di spicco a livello locale, su tutti la varietà di riso dal caratteristico colore rosa. A giocarsi l'accesso nel famoso ristorante saranno i quattro che ieri sera hanno ricevuto i voti più alti da Cannavacciuolo che come un professore in un'aula scolastica, nel corso dello show, ha assegnato valutazioni per le prestazioni e i piatti dei giovani concorrenti.