CASALE - Serata movimentata quella di venerdì scorso nella caserma dei Carabinieri. Un italo-polacco residente a Casale ha dato in escandescenza prendendosela con la caserma, forse il primo posto incontrato dopo aver fatto tappa alla festa del vino.

Urla, calci, spallate alla porta della caserma hanno costretto i militari, diretti dal capitano Christian Tapparo, ad intervenire per cercare di riportare alla calma quell'uomo che, inizialmente, sembrava essere in preda a un'ira violenta.

Una situazione che ha attirato l'attenzione degli abitanti della zona. L'uomo è stato condotto in sala d'aspetto, dove, però, ha continuato col suo atteggiamento. Avvertiti i medici del 118, è stato trasportato all'ospedale di Alessandria dove i sanitari hanno proceduto con le cure previste per chi aveva bevuto troppo. In sostanza, era preda dei fumi dell'alcol.

I Carabinieri lo hanno denunciato per danneggiamento della "cosa militare", ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale.