60 famiglie casalesi hanno scelto il teleriscaldmento

CASALE -Nelle ultime settimane, tre condominii di Casale, per un totale di 60 famiglie interessate, hanno deciso di passare dal gas metano al teleriscaldamento, beneficiando dei vantaggi dell’offerta proposta da Amc.

Il teleriscaldamento è infatti uno fra i più importanti e convenienti metodi di produzione di calore: la fornitura di energia termica avviene attraverso tubazioni che trasportano il calore generato in una o più centrali dislocate generalmente in zone periferiche dei centri abitati (zona San Bernardino, nel caso di Casale). Tramite il teleriscaldamento è possibile disporre di tutto il calore necessario per il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda sanitaria, adottando al contempo una soluzione rispettosa dell’ambiente, sicura ed economica.

Dall’Azienda Multiservizi Casalese spiegano innanzi tutto che con il teleriscaldamento si eliminano per sempre i costi tipicamente legati al ciclo di vita di una caldaia: dall’acquisto, alla sostituzione, alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria in caso di guasto. Grazie al teleriscaldamento inoltre è possibile ridurre l’impatto ambientale delle emissioni inquinanti (Amc è da anni impegnata in diverse e concrete politiche di sostenibilità a vantaggio del territorio monferrino); ridurre i rischi per la pubblica sicurezza; risparmiare sulle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria.

A questi aspetti fondamentali si aggiungono gli specifici vantaggi economici garantiti a quei condominii che decideranno di passare al teleriscaldamento entro il 31 dicembre 2021, ovvero l’allaccio gratuito del condominio alla rete, comprensivo di sottostazione in sostituzione della centrale termica esistente e la manutenzione o sostituzione illimitata nel tempo dello scambiatore di calore