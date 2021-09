CASALE - Sabato, nei locali che per breve tempo avevano ospitato, dalla primavera del 2017 l'Informagiovani di Casale, alle 11 verrà inaugurato 'Settore 3', lo spazio messo a disposizione dal Comune per permettere a nove realtà del Terzo Settore di avere una sede polifunzionale condivisa: Mammeincerchio, Avo, Legambiente, Unvs - Veterani dello sport, Don Dante Caprioglio Aps, SpendoaCasale Aps, Orizzonte Casale, Angsa e Gli Amici di Lucia.

«A seguito del bando di fine giugno – ha ricordato l’assessore Luca Novelli – sabato potremo finalmente assegnare ufficialmente gli spazi di via Magnocavallo alle aggiudicatarie: un luogo condiviso dove potranno svolgere le proprie attività e le proprie riunioni in piena autonomia. Il Terzo Settore è una realtà fondamentale per la città e il territorio ed è quindi doveroso da parte nostra agevolare il più possibile il loro operato. Ed è per questo motivo che stiamo già pensando di riaprire il bando entro fine anno per dare la possibilità ad altre associazioni di usufruire degli spazi».

Settore 3 occuperà gli spazi presenti in via Magnocavallo, 13 di fronte al Centro per l’Impiego e le singole realtà avranno a disposizione una propria sede operativa per un anno in via sperimentale e gratuitamente. Qui potranno usufruire di spazi comuni, di un collegamento wi-fi e di armadietti dove poter conservare il proprio materiale.