CASALE - La stagione dei tartufi è al via e Confcommercio Unicom da tempo promuove il pregiato prodotto monferrino in collaborazione con l'associazione Tartufai della Valle Ghenza (che coinvolge principalmente Rosignano Monferrato, Cella Monte e Frassinello) ritenendo possa essere un importante veicolo di sviluppo nel settore commerciale: alle porte ci sono diverse iniziative.

L'appello non manca nemmeno quest'anno: «In Monferrato e non solo nei suoi confini geografici - dice il presidente di Confcommercio-Unicom, Costantino Mossano - il tartufo bianco è ‘regale’. Noi come imprenditori abbiamo il dovere di lavorare su questa importante risorsa per farne un elemento di crescita del nostro territorio. Per questo Confcommercio-Unicom vuole farlo sapere a tutti che il miglior tartufo è quello raccolto sulle nostre colline ed è quello che si mangia nei nostri ristoranti».