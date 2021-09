Continuano le opere di sanificazione sugli autobus Amc

CASALE – A Casale continuano le sanificazioni giornaliere e le operazioni di igienizzazione straordinaria bisettimanali delle superfici e dell’aria ambiente operate da Amc a bordo dei bus.

Ciò è possibile grazie all’utilizzo di un atomizzatore in grado di erogare prodotto disinfettante in micro particelle (<20μm), che garantisce l’eliminazione di potenziali elementi patogeni in tutti gli autobus. Il prodotto disinfettante utilizzato garantisce l’attività battericida, fungicida e virucida.

«Inoltre, ricordiamo ai cittadini – spiega il direttore generale di Amc Gabriella Cressano - che gli autobus potranno viaggiare con una capienza pari all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, pertanto è possibile viaggiare anche ad una distanza interpersonale inferiore al metro, sempre rispettando la segnaletica che indica i posti da non utilizzare».

I passeggeri dovranno anche indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione sui mezzi. La vendita di biglietti a bordo è tuttora sospesa, ma è possibile utilizzare l’app ‘Amc Bus Casale’, oppure rivolgersi alle rivendite autorizzate il cui elenco è disponibile sui libretti orari e sul sito dell’azienda.

Per ulteriori informazioni restano a disposizione gli orari alla pagina ‘Percorsi e orari’ o sui libretti orari in distribuzione presso le rivendite dei titoli di viaggio, il chiosco informazioni di Piazza Castello, l’ufficio Utenza di Amc o a bordo degli autobus e tramite la app.