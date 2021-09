Croce Rossa: un bilancio di settembre ricco di attività

CASALE - È stato un periodo pieno di attività il mese di settembre per la Croce Rossa di Casale. A partire dagli ultimi giorni di agosto e durante le prime settimane di settembre, alcuni volontari hanno prestato assistenza presso il centro di accoglienza a Settimo Torinese, dove sono giunti un centinaio di cittadini afghani. Hanno contribuito in attività di assistenza alla popolazione, supporto in cucina e visite mediche generiche.

Sabato 11 settembre invece il comitato ha organizzato una colletta alimentare presso il Bennet di Villanova. Nell’ambito dell’assistenza, mercoledì 22 settembre la squadra Opsa (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) ha prestato servizio durante le gare di canottaggio presso il Lago di Candia e ha appoggiato il comitato di Borgomanero presso il Lago d’Orta.

Inoltre sono state aperte le iscrizioni per tre corsi differenti: il corso di accesso per i nuovi volontari, il corso di abilitazione all’utilizzo dei Dae ed il reclutamento del Corpo delle Infermiere Volontarie. Per quanto riguarda il corso Dae, aperto a tutta la cittadinanza e della durata di quattro ore, al termine verrà rilasciato un brevetto valido su tutto il territorio Nazionale. La formazione fa parte di un progetto comunale 'Casale Cardioprotetta' che ha già portato all’installazione di una ventina di defibrillatori su tutto il territorio. I corsi verranno svolti ad ottobre nelle seguenti date: sabato 09, domenica 10, sabato 23 e domenica 24.