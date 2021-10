Spid obbligatorio per entrare negli uffici pubblici digitali

La disposizione è contenuta nel Decreto Semplificazione, ma per molti sarà il contrario. Lo Spid, l'identità digitale, sarà obbligatorio dal 1 ottobre per entrare negli sportelli digitali dell'Inps e di tanti altri enti della Pubblica Amministrazione che dalla quarantena in avanti hanno trovato il modo per dare una spinta alla digitalizzazione di una burocrazia che altrimenti senza emergenza sanitaria ci avrebbe impiegato vent'anni.

Sono 24 milioni e 700mila le Spid già rilasciate a cittadini e aziende - lo si può fare gratuitamente negli uffici postali e con altri otto gestori privati - ma la popolazione maggiorenne in Italia è di 62 milioni. Anche il Comune di Alessandria, oltre ad aiutare i cittadini meno 'smart' a districarsi con altri pin, autenticazioni e codici, mette a disposizione un servizio gratuito per ottenere un account valido (qui il collegamento: https://www.comune.alessandria.it/attivazione-spid).

Perché la procedura per l'autenticazione ai vari sportelli virtuali non è immediata e soprattutto necessita di un telefono un po' moderno su cui installare delle applicazioni. Il Nokia 3310 non va bene, insomma. Non basta comunque il dispositivo, ci vuole qualcuno dietro che sappia fare tap nei posti giusti.

Con po' di ritardo il Governo sta quindi pensando alla gestione delle deleghe di chi non riesce, non può o non vuole utilizzare lo Spid. Basti pensare ad un nonno poco tecnologico, una persona non autosufficiente, un Caf o il commercialista che abbia necessità di operare per conto del proprio cliente e in futuro anche i minorenni. Insomma non sono poche le eccezioni.

In futuro alcune associazioni - anche in provincia di Alessandria - stanno già pensando di attivare dei corsi per le persone più adulte che sebbene abbiano uno smartphone sempre in mano, non saprebbero la differenza tra un sistema operativo ed un browser.

www.spid.gov.it