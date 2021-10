Vendemmia in arte: domenica una giornata di festa a Rosignano

ROSIGNANO -Domenica 3 ottobre torna a Rosignano, comune da poco insignita del riconoscimento di Bandiera Arancione dal Club Touring Italia, la rassegna organizzata da Pro Loco e Comune.

E proprio per celebrare il prestigioso riconoscimento del Touring, che nasce una delle novità dell'edizione 2021: la ‘Caccia ai Tesori Arancioni’ che, in collaborazione con il Tci, il Comune ha reso operativa raccogliendo ben 130 adesioni (sold out) da Lombardia, Piemonte e altre zone del nord Italia.

Si tratta di una iniziativa nazionale che - proprio nella giornata di domenica - vede in tutto il Paese dispiegarsi questa simpatica gara, volta a far scoprire a turisti e visitatori gli angoli incantati e più meritevoli del borgo. La partenza della ‘caccia’ è prevista presso il cortile della biblioteca Civica e vedrà tutti i partecipanti sicuri vincitori, e dunque omaggiati da un simpatico premio che non potrà che essere legato al vino, elemento distintivo dell'intera manifestazione.

Nonostante il Covid, gli appuntamenti saranno numerosi: momenti di spettacolo, arte, divertimento all'insegna del buon vino e della buona cucina accompagneranno la manifestazione che si potrà raggiungere anche usufruendo del servizio gratuito di bus navetta che farà da spola tra l'ampio parcheggio dinanzi alla Cantina del Monferrato (in località Valle Ghenza) ed il centro storico.

La camminata

Si comincia alle 10, in piazza Faletti con la ‘Camminata di Vendemmia’ proposta da Anna Maria Bruna in collaborazione con il Comune : un'immersione nel territorio rosignanese, dalle brume della Valle Ghenza dove si svolgerà una dimostrazione della tipica ‘cerca’ dei trifulau, risalendo ai vigneti in parte già vendemmiati, immergendosi poi lungo i panorami mozzafiato che costellano il Percorso Morbelliano.

Le mostre

Due altri momenti inaugurali arricchiranno la mattinata di festa: presso i Saloni Morano ci saranno la mostra fotografica ‘Sacro & Monferrato. Chiese Campestri in Monferrato’ a cura di Monferrato Tourist e Gruppo Fotografi e la mostra d'arte ‘Le Icone’, opere realizzate da Renzo Rolando e Inna Kolesnick. Quest’ultima arricchita da alcuni preziosi manufatti ortodossi ed icone russe del XVIII e XIX secolo. Un brindisi in un giardino incantato e la musica di Sacco e Limonetti completeranno il ricco momento inaugurale. La due mostre proseguiranno poi anche nei fine settimana successivi, così come le Mostre sulla Doc ed i Vini e quella sui Ricami, ospitate queste ultime all'interno del Teatro Ideal.

Ancora arte, musica e ‘mirabilia’, lungo gli antichi spalti di via dei Bastioni e gli Infernot di Casa Longhi : punti panoramici ed architettonici di rara bellezza, che ospiteranno alcuni artisti locali e non con le loro mirabili realizzazioni, e che saranno accompagnati nel pomeriggio dal gruppo musicale ‘Wholebrain & Barrique’.

Bancarelle e musica

Completeranno e daranno colore alla kermesse, sin dal mattino, e per l'intera giornata, alcune bancarelle di qualità collocate in punti strategici del centro storico, le aree gioco per i più' piccoli e i musicanti di strada con la loro musica itinerante che raggiungeranno ogni angolo della festa. Nel pomeriggio, poi, nella centralissima piazza XI Settembre, sarà la volta di ‘Regina & Giuliano in concerto’: un momento molto atteso, per rivivere con cantanti di eccezione la storia musicale degli ultimi decenni.

Per l'intera giornata, naturalmente, di fronte all'Info Point Turistico (operativo con i suoi volontari per le visite guidate agli infernot, alle Vetrine, ed alle Mostre) sarà attivo il punto di degustazione eno- gastronomico (con il ‘Pranzo di Vendemmia’ ed altre prelibatezze ancora) curato dalla pro loco con piatti della migliore tradizione accompagnati dai migliori Vini doc e docg rosignanesi, fulcro della giornata di festa.

Conclusione

La giornata si concluderà con un ulteriore momento serale di festa ‘a sorpresa’: l' ‘Infer....notte’ , rispetto al quale gli organizzatori non hanno voluto dare anticipazioni. Si sa, unicamente, che ne saranno protagonisti i giovani volontari rosignanesi che si alterneranno nel corso delle settimane nel servizio di accompagnamento turistico nel territorio rosignanese.