Tutto il calcio della provincia in tempo reale

ALESSANDRIA - La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche aggiornate di un turno che si annuncia estremamente interessante.

In Eccellenza, Castellazzo e Acqui giocano tra le mura amiche: i biancoverdi guidati da Fabio Nobili ricevono la Pro Dronero, mentre i termali di Arturo Merlo chiedono strada al Vanchiglia. In Promozione, invece, spicca il derby tra Valenzana Mado e Asca, ma i riflettori sono puntati anche su Luese Cristo-Pro Villafranca, posticipo delle 17.30. E sono tante le sfide di rilievo in Prima, Seconda e Terza Categoria.

Intanto è appena andato in archivio un sabato di anticipi davvero molto importanti, con la prima storica vittoria dell'Alessandria in serie B, il pari del Casale in D e i successi pesantissimi ottenuti da Arquatese e Gaviese in Promozione.