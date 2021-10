Amarezza Jbm. Valentini: “Chiediamo scusa per la prestazione”

CASALE - Tutta la delusione del coach della Novipiù Andrea Valentini dopo la sconfitta casalinga all’esordio con Pistoia (69-83).

"Non volevano fare questa partita per la prima di fronte ai nostri tifosi. La tensione ha giocato un brutto scherzo ad alcuni giocatori. Come capo allenatore mi prendo la responsabilità di quanto accaduto e mi scuso per la partita che abbiamo fatto”.