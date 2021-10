Proseguono i lavori al porfido di via Torino

CASALE - A Casale proseguono i lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in porfido in via Torino. Da mercoledì 6 ottobre gli interventi interesseranno il tratto all’altezza di via Sordi: per questo motivo, dalle 8 alle 18 sarà chiuso l’accesso alla via e sarà istituito il doppio senso di circolazione per tutta la strada con ingresso da Lungo Po Gramsci.

I lavori, salvo maltempo, dovrebbero concludersi in circa cinque giorni lavorativi. Terminati questi interventi, il rifacimento della pavimentazione proseguirà poi in via Garibaldi, ma prima dell’avvio saranno comunicate le modifiche alla viabilità.