I bambini si sfidano nella scrittura dei racconti 'spaventosi'

TREVILLE - La Biblioteca Comunale Spina di Treville presenta la nona edizione del concorso letterario per ragazzi 'Racconti Spaventosi Prima di Dormire” aperto a tutti bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni di età.

Il tema, incentrato sulle storie misteriose, non è casuale e guarda alla tradizione antica ampiamente in uso nelle campagne monferrine quando, di sera, le famiglie si riunivano nelle stalle e raccontavano storie paurose per il piacere di grandi e piccini che, nel tepore del chiuso, sperimentavano la gioia di un’atmosfera mai dimenticata. La paura diventava divertimento e veniva presto dimenticata grazie al senso di protezione che gli adulti sapevano infondere. Il gioco sottile dello spavento misto alla burla, pur nel trascorrere dei decenni, resta attuale e affascinante anche alle nuovissime generazioni.

Il concorso è suddiviso in tre sezioni

Sezione A riservata a bambini da 7 a 8 anni

Sezione B riservata a bambini da 9 a 11 anni

Sezione C riservata a ragazzi da 12 a 13 anni

I partecipanti dovranno scrivere un breve racconto di fantasia, di carattere 'spaventevole'. Non sono ammessi lavori di gruppo. Il testo, dattiloscritto, dovrà essere contenuto in una sola cartella formato A4 e recare sul retro le generalità del mittente. Serve pure un contatto telefonico per eventuali comunicazioni. Il termine di presentazione degli elaborati è fissato per sabato 6 novembre alle 12.

I racconti vanno recapitati alla sede della Biblioteca di Treville (via Roma 6) entro tale data, anche via e-mail bibliotecaspina@virgilio.it oppure circoloravasenga@libero.it in modalità file di Word.

La commissione giudicatrice assegnerà premi ai primi tre classificati di ogni sezione e ad altri eventualmente segnalati degni di menzione. La premiazione si terrà a fine novembre a Treville. Data, orari e modalità della premiazione verranno comunicati ai partecipanti in tempo utile.