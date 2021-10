Domenica torna Bimbimbici: scoprire Casale a suon di pedali e fiabe

CASALE – Domenica 10 a Casale si svolgerà ‘Bimbimbici’: ventesima edizione della manifestazione nazionale di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), e promossa dalle Associazioni federate in più di 200 città, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Lo spirito della manifestazione è di promuovere la mobilità sostenibile e a diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Il ritrovo è al Parco della Cittadella alle ore 14 per le regolarità burocratiche delle polizze assicurative. Il titolo dell’evento del 2021 è ‘Siamo tutti Peter Pan’, evento che vuole far tornare tutti bambini, anche gli adulti. La partenza della biciclettata sarà quindi alle ore 15 e ‘Trilli’, la guida di Fiab Monferrato vestita dalla Fatina di Peter Pan, guideranno, insieme agli Agenti della Polizia Locale, guiderà i partecipanti nel percorso urbano di circa 8 km, sostando in cinque punti della città dove ci sarà un breve spettacolo a tema differenti artisti e acrobati.

Le cinque tappe

Alla prima tappa dello skate park di viale Marchino ‘I ragazzi perduti dell’isola che non c’è’; nel percorso Kintana nel Bosco della Pastrona, a ridosso del Po si troveranno ‘Capitan Uncino e la sua Ciurma’; Dopo una breve visita al Parco Eternot si raggiungerà il Castello del Monferrato, dove la canterina ‘Fata Turchina’ si esibirà con brani delle fiabe; ripartendo verso il centro storico, in Piazza Mazzini ci saranno gli ‘Acrobati del Circo di Mangiafuoco’ che si esibiranno in acrobazie a pedali. Arrivando quindi ai giardini della stazione ad aspettare i giovani ciclisti ci sarà Mary Poppins con uno spettacolo di danza.

L’edizione 2021, vede la collaborazione con Itaca Monferrato, tappa piemontese del Festival Nazionale del Turismo Responsabile che ha quest’anno come tema ‘il diritto di respirare’. Ma la festa inizierà già dal mattino quando in piazza Mazzini sarà allestito lo stand di Remoove S.r.l. di Trento, azienda leader mondiale della mobilità inclusiva. I mezzi da loro realizzati saranno offerti per essere testati dai presenti che ne faranno richiesta e nel pomeriggio potranno anche partecipare alla pedalata urbana.

La Carovana ciclistica tornerà a questo punto al Parco della Cittadella (per le 17 circa) dove, dopo la merenda offerta da Supermarket Crai di Casale, si terranno varie esibizioni che termineranno con il concerto acustico di Roberto Amadè, cantautore pop che nel 2011 partecipò al Festival di Sanremo nella categoria Giovani