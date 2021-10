Polizia Locale in azione durante il maltempo di lunedì

CASALE - Lunedì scorso, a seguito della diramazione del livello di allerta rossa meteo, la Prefettura di Alessandria ha disposto l’attivazione delle strutture di Protezione Civile provinciali. La Polizia Locale di Casale ha quindi attivato un dispositivo preventivo di controllo sull’intero territorio comunale e in particolare sulla rete idrografica minore, che ha permesso di prevenire alcune situazioni di criticità verificatesi nella tarda serata nella zona del Valentino, a Porta Milano e nella Zona Orti.

In particolare, si è resa necessaria intorno alle 23 la chiusura di corso Trento nei pressi del sottopasso ferroviario per l’allagamento della sede stradale, resa in poco tempo agibile grazie all’immediato intervento di una squadra tecnica di Amc sulla rete di drenaggio delle acque meteoriche.

Alle prime luci dell’alba, durante l’attività di monitoraggio, una delle pattuglie ha inoltre individuato e recuperato due cani pastori maremmani che vagavano spauriti e fradici in strada Frassineto. I cani, dopo esser stati allontanati dalla strada e messi in sicurezza, sono stati affidati al canile ‘Baulandia’ per l'identificazione e la restituzione ai proprietari.

Lo stato di allerta è terminato nel pomeriggio di martedì 5 ottobre. La Polizia Locale è stata coadiuvata dai volontari nel Nucleo Comunale di Protezione Civile.