Dall'Anpi di Casale solidarietà alla Cgil dopo l'aggressione squadrista di Roma

CASALE - La sezione Anpi di Casale Monferrato, attraverso una nota, esprime piena solidarietà e vicinanza alla Cgil tutta e a quella territoriale, facendo proprio il comunicato stampa della segreteria nazionale sui fatti gravissimi occorsi sabato a Roma durante la manifestazione dei “No vax! No Green Pass!”, con l’aggressione squadrista alla sede della Cgil, e che recita:

«Un inaudito assalto fascista alla democrazia. Questo sta accadendo a Roma. Nell'esprimere solidarietà alla Cgil, la cui sede nazionale è stata oggetto di aggressione e danni, ci appelliamo con forza al Ministro dell'Interno, al Governo affinché vengano immediatamente sciolte, senza se e senza ma, tutte le organizzazioni che si rifanno al fascismo che è, se ancora non fosse chiaro, un crimine!».

La sezione Anpi di Casale si rivolge alle istituzioni del territorio affinché siano in prima linea senza esitazione nel vigilare sul rispetto della Costituzione e perché prendano sempre nettamente le distanze, con azioni concrete, chiare e trasparenti, da tutto ciò che mira all’apologia di fascismo. La realtà presieduta da Gabriele Farello si appella inoltre a tutti i partiti politici locali, al mondo delle associazioni e a tutti i cittadini e le cittadine affinché non venga mai abbassata la guardia rispetto ai segnali inquietanti di attacco alla convivenza civile. «Il sincero impegno democratico di tutti e di tutte è indispensabile per garantire l'attuazione dei principi costituzionali che sono le fondamenta per una società libera, solidale, eguale e di pace».