Nuove date di apertura dei centri vaccinali e aggiornamento sulla campagna

ALESSANDRIA - Sono 618.396 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’Asl Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale, 324.223 prime dosi e 284.160 seconde. Le prime dosi somministrate sono pari al 82,7% della popolazione vaccinabile assistita da Asl Al e la cifra delle seconde dosi rappresenta il 72,5 % della popolazione vaccinabile.

Sono state somministrate anche 10.013 dosi aggiuntive a immunodepressi e over80. Le dosi aggiuntive vengono somministrate dopo un periodo definito dall'effettuazione della seconda dose (sei mesi per gli over80, 28 giorni per immunodepressi) su convocazione via SMS da parte degli operatori dell'Asl. Da lunedì 18 partono le somministrazioni delle dosi aggiuntive per gli over60.

Fino al 31 ottobre chi ha un età compresa tra i 60 e i 79 anni e ha maturato i requisiti per la dose aggiuntiva (almeno sei mesi dalla seconda dose) potrà presentarsi in uno degli hub vaccinali Asl Al (Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza) per ricevere la vaccinazione in accesso diretto.

Clicca qui per scaricare il calendario con le date di apertura

Dal mese di novembre, invece, sarà possibile prenotare l’appuntamento per la dose aggiuntiva direttamente sul portale www.ilPiemontetivaccina.it.

Per ottimizzare le somministrazioni delle dosi addizionali e per facilitare l’accesso alla persone più fragili sono previste, nelle prossime settimane, riaperture speciali di alcuni centri vaccinali comunali (Basaluzzo, Pontecurone, San Salvatore Monferrato, Cerrina, Felizzano, Trino, Rosignano Monferrato, Ticineto) e dei centri vaccinali Spoke di Gavi, Arquata Scrivia, Ozzano Monferrato, San Sebastiano Curone, Castelnuovo Scrivia.

Per chi ancora non ha effettuato la prenotazione della prima dose, fino a fine ottobre sarà possibile vaccinarsi con la modalità di accesso diretto presentandosi presso uno dei centri vaccinali della regione Piemonte.

I centri vaccinali dell'Asl Al effettuano vaccinazioni in accesso diretto dalle 9:00 e alle 12:00, tutti i giorni di apertura. Per maggiori informazioni riguardo alla dose aggiuntiva è possibile contattare il proprio medico di base, scrivere a urp@aslal.it o chiamare il numero verde regionale Covid 800 957795.