Si riunisce questa sera il consiglio comunale di Casale

CASALE – Si riunirà questa sera il consiglio comunale di Casale, sempre con l’inizio dei lavori fissato alle ore 21 e sempre in presenza (con controllo del Green Pass) ma con la possibilità, da parte dei consiglieri, di seguire la seduta online.

Temi principi della serata saranno l’interrogazione di Giorgio Demezzi (Ritrovare Casale) su Malattie Infettive e Centro Sanitario Amianto, tre provvedimenti dell’amministrazione (tra cui la nomina del Collegio dei Revisori del Comune 2021-2024) e l’ordine del giorno del gruppo consiliare del Pd in merito alle crisi lavorative del territorio (in particolare quella relativa a Cerutti). Chiuderà quindi l’interrogazione di Francesco Mazzucco (Difesa e Ripresa) per chiedere una presa di posizione rispetto alla chiusura degli sportelli bancari in città.