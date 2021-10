Demezzi ritira l'interrogazione: «Sono stato villipeso, come sempre, dal sindaco»

CASALE - Nelle ultime 'puntate' del consiglio comunale di Casale gli scontri non sono mancati e nella seduta di ieri sera, mercoledì, il primo ‘caso’ è scoppiato… ancora prima che la serata incominciasse. Appena dopo l’appello dei consiglieri, il sindaco Federico Riboldi ha convocato una Capigruppo in cui ha chiesto a Giorgio Demezzi (Ritrovare Casale) di ritirare l’interrogazione su Ssd Mesotelioma, Ssd Malattie Infettive e Centro Sanitario Amianto, enti dell'ospedale Santo Spirito che entreranno a far parte del costituendo Irrcs.

A darne notizia è stato proprio l'ex primo cittadino una volta rientrato in aula insieme agli altri capigruppo: «Mi è stato chiesto di ritirare l’interrogazione e ripresentarla nella 'Commissione 1' perchè tratta di un tema molto delicato per Casale. Sono stato attaccato scorrettamente dal sindaco, ma agirò di buon senso e la ritirerò anche se era stata presentata più di un mese fa. Se il tema era così delicato allora la proposta mi doveva essere fatta prima, non 5 minuti prima dell'inizio della seduta».

A prendere la parola è stato quindi Riboldi che, se da una parte ha voluto ringraziare Demezzi per aver accolto la proposta («che merita un ulteriore approfondimento in commissione»), dall'altra ha colto l'occasione per ammonire il numero uno dei civici che - da quanto ha raccontato - si sarebbe fatto scappare qualche parola di troppo durante la mini-conferenza a porte chiuse di poco prima: «Rivolgersi al sindaco dicendo 'Svegliati o finisci male' non è il modo corretto per intavolare una discussione».

La risposta (neanche a dirlo molto accesa) è arrivata tempestiva, dando vita a un breve alterco, come era già successo peraltro in una seduta dello scorso giugno: «Non vorrei passare dalla parte di quello arrogante quando l’arroganza è di chi impedisce a un consigliere di esporre un’interrogazione che non ha niente contro l'Irrcs, ma chiedeva un aggiornamento della situazione dei tre enti. Prendo atto del fatto che nessuno fosse in grado di darmi una risposta, ma sono stato vilipeso, come sempre, da questo sindaco» ha sbottato Demezzi.

Più tardi, nella serata, Demezzi si è reso nuovamente protagonista di uno scambio di battute al vetriolo con il vice sindaco Emanuele Capra sulla variazione di bilancio presentata dall'assessore al Bilancio Giovanni Battista Filiberti (Il servizio completo sul numero de IL PICCOLO di domani 15 ottobre).