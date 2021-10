Domenica Mombello diventa 'Zuccolandia'

MOMBELLO - Mombello si prepara per la nuova edizione di 'Zuccolandia' di domenica 17, organizzata dal circolo Ancol con il patrocinio del Comune. Per l'occasione infatti, davanti alla vetrina di via Roma 35, verrà installato un grande albero... fatto di zucche.

Tutti i cittadini di Mombello sono quindi invitati a contribuire alla realizzazione: l'inaugurazione ufficiale sarà poi alle 16.30. Seguirà poi la 'merendoria' a base di zucca. Per la partecipazione è necessario prenotare al 338.3403581 oppure al 349.5229938. Per la consumazione all'interno sarà necessario il Green Pass (Disponibili anche una dozzina di posti all'esterno, condizioni meteo permettendo).