CONIOLO - All'indomani della tragica morte dell'operaio 54enne Antonello Lupo, deceduto all'I-Pan di Coniolo per cause ancora da definirsi, davanti all'ingresso dell'azienda del Gruppo Bonzano (attigua c'è l'Ibl, della stessa proprietà) è in corso lo sciopero indetto da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Pochi, pochissimi i lavoratori che hanno scelto di parteciparvi. Ci sono invece i sindacalisti, supportati anche da una delegazione del presidio della Cerutti. «Non vengono applicate e fatte rispettare le regole, in due anni ci sono stati due incidenti mortali e altri gravi infortuni. C'è qualche problema, l'azienda deve farsene carico e risolvere» commenta Paolo Tolu di Feneal Uil.

«Ieri mattina contemporaneamente un dipendente Ibl ha avuto un incidente ed è stato trasportato al pronto soccorso, niente di grave ma è il segnale di quello che avviene in questa azienda» prosegue Salvatore Campanile di Fillea Cgil.

«Non si può venire a lavorare e non sapere se puoi tornare a casa, qualcosa si deve fare. Chiederemo un incontro all'azienda e capire dove si sono fatti degli errori» conclude Gerri Castelli di Filca Cisl.