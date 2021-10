Proseguono i lavori in via Garibaldi e cambia nuovamente la viabilità

CASALE - Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in porfido che stanno interessando via Garibaldi a Casale. Per permettere il completamento dell’opera saranno necessarie nuove modifiche alla viabilità. Da lunedì 18 ottobre la strada potrà essere percorsa dai mezzi a motore esclusivamente a senso unico, partendo da piazza Castello in direzione via Palestro. Chi entrerà da via Lanza, al termine di via Saletta dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Palestro. Su via Garibaldi persisterà, per tutta la durata dei lavori, il divieto di sosta, partendo dal civico 2 al civico 26 che verrà modificato progressivamente allo stato di avanzamento dei lavori.