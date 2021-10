Silvestri salva Casale nel finale

CARONNO PERTUSELLA - Non arriva il riscatto che tutti si aspettavano, ma la reazione d'orgoglio del Casale sul campo della Caronnese è comunque importante per molte ragioni e l'1-1 finale è il premio alla tenacia mostrata sul sintetico degli ospiti.

La partita si mette subito in salita per i ragazzi di Sesia: dopo nemmeno un giro di lancette il giocatore più temuto, Corno, mette palla alle spalle di Dadone tornato titolare in porta dopo il turno di riposo di domenica scorsa. I nerostellati provano in tutti i modi a costruire gioco per trovare la rete del pareggio ma all'intervallo sono costretti a rientrare negli spogliatoi ancora sotto di una rete.

La ripresa mostra più o meno lo stesso copione con i rossoblu attenti nel controllare gli avversari gestendo oculatamente il vantaggio mentre il Casale prova a sfondare in tutti i modi: appena prima del quarto d'ora mister Sesia con un triplo cambio rinnova quasi tutto l'attacco inserendo Forte - a segno con i tortonesi - e Brevi per Continella e Ricciardo così come viene concessa una seconda chance a Ben Nasr che sostituisce Palermo. A tre minuti dalla fine, arriva il sospirato pareggio con Silvestri che riscatta così la prestazione opaca della domenica precedente: i nerostellati restano a tiro della zona playoff anche perché hanno ancora una gara da recuperare a Sestri Levante, ma devono ritrovare la brillantezza delle prime uscite se vogliono essere protagonisti.

CARONNESE - CASALE 1-1

MARCATORI: pt 1’ Corno; st 42’ Silvestri

CARONNESE: Ansaldi, Coghetto, De Lucca, Arpino, Cosentino, Vernocchi, Putzolu (34’st Argento), Raso (39’st Diatta), Esposito, Corno, Vitiello (24’st Rocco). All. Scalise.

CASALE: Dadone, Gianola, Ricciardo (12’st Forte) , Candido, Rossini, Continella (12’st Brevi), Gilli (39’st Amayah), Mullici, Palermo (12’st Ben Nasr), Silvestri, Giacchino (34’st Vicini). All. Sesia.

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro

NOTE: Ammoniti Putzolu, De Lucca; Rossini, Continella, Gianola, Brevi.