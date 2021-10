Da Casale oltre 6000 euro in dono per Dynamo Camp

CASALE - Nonostante l'impossibilità (per il secondo anno consecutivo) di organizzare la tradizionale staffetta di solidarietà al Centro Nuoto, è comunque positivo il bilancio della Dynamo12Ore, l'evento organizzato da 8 anni a Casale per sostenere le attività di Dynamo Camp, che si occupa di proporre gratuitamente la terapia ricreativa ai bambini affetti da patologie gravi o croniche.

Pur 'a distanza' e spesso con nuotate virtuali, l'evento 2021 ha permesso di raccogliere 6.230,00 euro già interamente donati. «C’è chi ha partecipato donando on line e chi nel salvadanaio ma anche tanti che hanno voluto ugualmente nuotare, come vuole la tradizione, anche se questa volta in versione “individuale” contribuendo nell’insieme a totalizzare ben 113 km - spiega l'organizzatrice, Simona Carrettoni - Si ringrazia il Centro Nuoto ed il Comune di Casale Monferrato per aver reso possibile la raccolta e la ditta Zerbinati per essere al nostro fianco e credere nel nostro progetto dalla prima edizione. Il ringraziamento va anche a tutti coloro che in otto anni hanno permesso di devolvere a Dynamo Camp più di 55 mila euro, sostenendo insieme a noi il diritto alla felicità per tutti i bambini. L’appuntamento è per il prossimo settembre per un’edizione ancora più entusiasmante».