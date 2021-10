ALESSANDRIA - Ci sono (anche) due start-up alessandrine tra le finaliste del concorso 'Premio Cambiamenti 2021' promosso da Cna.

Nella tappa piemontese della quinta edizione del riconoscimento, quest'anno intitolato 'Possible! Immaginazione & Impresa', si cerca di prestare particolare attenzione anche ai valori legati alla sostenibilità ambientale. Domani, dalle ore 17.30 al 'Polo del 900' di Torino, ci saranno anche due ambasciatrici della nostra provincia tra le 34 ammesse da tutto il Piemonte.

Si tratta di 'Le Peg' di Ambra Pegorari (laboratorio sartoriale che offre la possibilità di noleggiare brand di lusso o capi artigianali) e 'Monferrato to taste' (portale che promuove le piccole eccellenze del territorio attraverso il turismo esperienziale)

I vincitori del Premio regionale accederanno di diritto alla finale nazionale che si terrà il 19 novembre a Roma. In palio ci saranno fino a 20.000 euro e molti altri premi messi a disposizione dagli sponsor, oltre a un insieme di servizi, consulenze e opportunità di confronto. Cna Piemonte assegnerà anche tre premi particolarmente significativi: Innovazione tecnologica, Sostenibilità ambientale, Inclusività e solidarietà.

«La nostra confederazione - commenta Stefania Gagliano, direttrice della Cna Associazione Territoriale di Alessandria - con questa iniziativa coglie due obiettivi importanti: da una parte mette a disposizione del vincitore una serie di strumenti utili per consolidare il proprio business e dall’altra punta ad una nuova alleanza generazionale».

Le Peg

Le Peg è una piccola realtà artigianale che nasce nel 2019 dall’esigenza della sua fondatrice, Ambra, di creare qualcosa di unico e prezioso, una realtà completamente artigianale che produce accessori per capelli da donna realizzati con tessuti di altissima qualità. Nel 2020 a causa della pandemia, Le Peg si evolve e alla vendita dei prodotti artigianali viene affiancato il noleggio di abiti da cerimonia sia di brand di lusso che di abiti sartoriali. Il fashion renting rappresenta un nuovo modo di consumare soprattutto per le nuove generazioni, più attente alla sostenibilità, rendendo l’acquisto più consapevole, aumentando l’economia circolare e riducendo gli sprechi.

Monferrato to taste

Monferrato to taste nasce dalla passione e dalla conoscenza di un territorio, il Monferrato, un'area del Piemonte ricca di patrimoni storici, culturali, artistici e soprattutto sinonimo di eccellenze enogastronomiche.

5 donne, 5 agenti di viaggio della provincia di Alessandria hanno unito le proprie professionalità per creare una vetrina delle eccellenze del Monferrato: il portale è dedicato alla commercializzazione dei prodotti, ma anche alle esperienze sensoriali legate al mondo del food e del wine.

L'esperienza offerta al consumatore lo coinvolge in un viaggio enogastronomico che va al di là del consumo stesso e gli permette di comprendere la cultura, le storie, le tradizioni del territorio.