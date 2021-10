Nuova sede per gli Alpini di Mombello: ci si sposta in Via Morra

MOMBELLO - Sarà il locale rinnovato della ex biblioteca in Via Morra a ospitare il gruppo Alpini di Mombello-Zenevreto. A firmare il contratto d'uso gratuito sono stati il sindaco Augusto Cavallo, il presidente della sezione Ana di Casale Gian Luigi Ravera, il capo gruppo Piero Antonio Magro ed il segretario Enzo Galetti.

Il locale è stato ristrutturato grazie ai fondi ricevuti nel 2019 dal Ministero per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. A breve inizieranno le operazioni di trasloco, nel mentre proseguono le attività benefiche del gruppo Alpini che nei prossimi giorni consegneranno alla Scuola primaria di Mombello una nuova lavagna multimediale.