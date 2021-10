L'ex Casale Ebagua 'fa gol' anche in politica: sarà nel consiglio comunale di Varese

VARESE - Una curiosità arriva da Varese, del cui consiglio comunale farà parte per i prossimi cinque anni una vecchia conoscenza casalese. E non una cosa da poco visto che si tratta dell'ex nerostellato Giulio Ebagua, eletto nella lista civica 'Lavoriamo per Varese' a sostegno del riconfermato sindaco Davide Galimberti.

Il primo cittadino uscente ha infatti sconfitto ieri al ballottaggio il candidato del centrodestra Matteo Bianchi, e ora potrà vantare un bomber nella sua squadra di governo.

L'italo-nigeriano potrà quindi ora affiancare l'attività politica a quella calcistica che continua proprio nella città in cui ormai è un simbolo (recordman assoluto di gol con la maglia dei varesini) e sotto la guida di un altro ex monferrino come Ezio Rossi.

Classe 1986, a Casale ci ha giocato da giovanissimo per due annate. I suoi exploit nella serie cadetta (dove conta più di 60 gol) lo rendono uno degli indimenticati 'figli' del Natal Palli che col passare degli anni hanno spiccato il volo (vedi alle voci Junior Messias e Leonardo Pavoletti).