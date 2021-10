Finisce capovolta con l'auto su una cancellata per evitare un cinghiale sulla strada

MADONNINA - 'Spettacolare' incidente, fortunatamente senza feriti, poco dopo le 13 di oggi all'ingresso dell'abitato di Madonnina, frazione di Serralunga di Crea. Un'auto è uscita di strada capovolgendosi sulla cancellata di un'abitazione sradicando la colonnina del gas metano. A causare il rocambolesco sinistro è stato un cinghiale che avrebbe attraversato improvvisamente la strada spaventando la guidatrice, fortunatamente rimasta illesa.

Sul posto, per mettere in sicurezza lo scenario, sono intervenuti i vigili del fuoco di Casale e i carabinieri per i rilievi del caso.