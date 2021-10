A Moncalvo arriva ‘nostalgia del mare’, la nuova mostra del pittore Labar

MONCALVO (AT) - Dopo il successo della mostra dedicata a Italo Cremona, un nuovo percorso espositivo dal titolo 'nostalgia del mare' è pronto per essere inaugurato presso il Museo Civico di via Caccia a Moncalvo. Il pittore messinese Labar ne sarà il protagonista con un focus particolare sul tema marittimo. L’idea nasce dal desiderio di Aleramo Onlus di unire Moncalvo e Patti (Me), città con cui recentemente il Comune monferrino si è gemellato. Una fiaba della poetessa Maria Rosa Panté accompagnerà i visitatori nel percorso espositivo, realizzato da Giancarlo Boglietti.

L’inaugurazione avverrà venerdì 22 ottobre alle 17.30, presso la Sala della Biblioteca Civica. Interverranno all’evento Giuliana Romano Bussola, Maria Rosa Pantè, lo stesso artista e Maria Rita Mottola. La mostra, in collaborazione con Comune di Moncalvo e Tenuta La Fiammenga, sarà poi visitabile dal 23 ottobre al 12 dicembre, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18.