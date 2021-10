Le Peg alla fase regionale del premio 'Cambiamenti'

CASALE - Si respira un clima di grande soddisfazione negli ambienti del For.Al di Casale per l’accesso alla fase regionale della quinta edizione del Premio Cambiamenti (concorso finalizzato a promuovere il pensiero innovativo delle nuove imprese italiane), dell’azienda Le Peg, piccola realtà che si occupa di realizzazione di accessori per capelli e capi moda donna realizzati artigianalmente con tessuti di altissima qualità e che, oltre alle produzioni proprie, si occuperà anche del noleggio di abiti e accessori per cerimonie, eventi ma anche per tutti i giorni; una piattaforma digitale per il noleggio di abiti di lusso (anche tra privati/utenti) che, nata in Italia, sarà affiancata da corsi e consulenze dedicate alla valorizzazione del ‘sé femminile’.

Alla prima edizione di Casalesì

Le Peg è una delle start up selezionate lo scorso anno nell’ambito della prima edizione del progetto CasaleSì, promosso dall’agenzia formativa For.Al e dall’associazione Job Academy, finanziato con il contributo della Camera di Commercio di Alessandria e Asti e patrocinato dal Comune di Casale Monferrato, con la collaborazione di Confartigianato e Rotary Club Casale. «Abbiamo accolto con gioia la notizia che una delle nostre Start-up abbia raggiunto questo importante traguardo - commenta soddisfatto il presidente di For.Al, Alessandro Traverso, unitamente al direttore generale, Veronica Porro – e auguriamo a Ambra Pegorari, titolare di Le Peg, di proseguire con successo nel suo percorso di auto-imprenditrice creativa e originale».

Un successo che conferma la bontà dell’incubatore sociale CasaleSì nell’ambito del quale, proprio in questi giorni, l’apposita commissione è al lavoro per selezionare le migliori start up che hanno presentato una manifestazione d’interesse alla seconda edizione del progetto.