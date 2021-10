Camagna: oggi l'intitolazione dei giardini a Gianni Rodari

CAMAGNA – Oggi pomeriggio alle ore 17 a Camagna, in via Sant’Antonio, angolo con via Cuccaro, si terrà l'intitolazione dei giardini per bambini alla figura di Gianni Rodari, il celebre giornalista e scrittore per i più giovani. L'iniziativa era stata pensata per il 2020 (in cui ricorrevano i 100 anni dalla nascita dell'autore nativo di Omegna) ma è stata rinviata a causa covid.

Dopo aver conseguito il diploma magistrale, per alcuni anni ha fatto l’insegnante. Al termine della Seconda guerra mondiale ha intrapreso la carriera giornalistica, che lo ha portato a collaborare con numerosi periodici, tra cui ‘L’Unità’, il ‘Pioniere’, ‘Paese Sera’. A partire dagli anni Cinquanta ha iniziato a pubblicare anche le sue opere per l’infanzia, che hanno ottenuto fin da subito un enorme successo di pubblico e di critica. I suoi libri hanno avuto innumerevoli traduzioni e hanno meritato diversi riconoscimenti, fra cui, nel 1970, il prestigioso premio ‘Hans Christian Andersen’, considerato il Nobel della letteratura per l’infanzia.

Negli anni Sessanta e Settanta ha partecipato a conferenze e incontri nelle scuole con insegnanti, bibliotecari, genitori, alunni. E proprio dagli appunti raccolti in una serie di questi incontri ha visto la luce, nel 1973, Grammatica della fantasia, che è diventata fin da subito un punto di riferimento per quanti si occupano di educazione alla lettura e di letteratura per l’infanzia.

A tenere la celebrazione che vedrà la collocazione di una targa ai giardini ci sarà la dottoressa Rosa Baldassarre, già studentessa che ha incentrato la tesi di laurea proprio su Rodari.