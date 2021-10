Crisi Cerutti: domani niente rogito, slitta il passaggio a Bobst

CASALE - Ennesimo colpo di scena nella vertenza Cerutti. Bobst Italia Spa comunica che «Il trasferimento delle aziende delle società fallite Officine Meccaniche Giovanni Cerutti e Cerutti Packaging Equipment - previsto per domani - è stato differito per ragioni non imputabili all’acquirente Bobst».

Si tratta del rogito, annunciato dai curatori nei giorni scorsi. «Il contratto di compravendita verrà stipulato non appena le procedure fallimentari - la curatela appunto - comunicheranno di avere completato le necessarie operazioni preliminari. Con l’occasione, l’azienda (Bobst nda) intende rassicurare lavoratori e parti sociali che le proprie intenzioni non sono cambiate e che rimane fermo l’impegno di ridurre al minimo le conseguenze sociali della crisi Cerutti».