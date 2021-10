Halloween? A Casale si festeggia sul Grande Fiume con gli Amici del Po

CASALE - Chi lo dice che anche in questa stagione non ci si possa godere il Grande Fiume? Gli Amici del Po di Casale no di certo. È questa la premessa della partecipazione dell’associazione monferrina all’evento ‘Un Po di scherzetto… Un Po di dolcetto’, in programma domenica 31 ottobre sul Lungo Po Gramsci e a cura di Botteghe Storiche e Confesercenti.

Sulla passeggiata, fin dal mattino ci saranno bancarelle e intrattenimenti dedicati soprattutto ai più piccoli, ma anche momenti dedicati ad arte e laboratori, senza dimenticare gustose opportunità enogastronomiche. Al pomeriggio poi, dalle 16 alle 19, spazio ai barcè dei lupi di fiume.

I barcaioli monferrini, travestiti per l’occasione di festa, propongono infatti brevi escursioni sul fiume dedicate ai bimbi. Si andrà alla scoperta di una spaventosa grotta acquatica infestata. Non mancherà, per tutti i piccoli che saliranno sulle imbarcazioni condotte dagli Amici del Po, una gustosa cioccolata calda. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Per informazioni è possibile scrivere a info@amicidelpocasale.it oppure consultare il sito dell'associazione.