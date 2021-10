All'Eternit Bis oggi 18 testi di parte civile: «Siamo tutti coinvolti»

NOVARA - Daniela Trevisio, Giulia Allara, Gianluca Bertola, Massimo Miglietta, Nicoletta Libero. Sono questi alcuni dei nomi dei diciotto monferrini che all'udienza di oggi, di fronte alla Corte d'Assise di Novara per il processo Eternit Bis, hanno testimoniato nel processo che vede imputato lo svizzero Stephan Schmidheiny, accusato di omicidio volontario di 392 persone.

Ha introdotto l'escussione l'avvocato Laura D'amico. Le domande a cui tutti hanno dovuto rispondere, per conto dei loro famigliari scomparsi, erano sempre le stesse, come a completare un'unica grande e triste storia: dove viveva la vittima? Che tipo di rapporto aveva con lei? Cosa faceva e come si svolgeva la sua vita prima e dopo la diagnosi?

L'articolo completo sul numero di domani de Il Piccolo.