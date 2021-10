A Murisengo protagonista il tartufo bianco con la fiera 'Trifola d'Or'

MURISENGO - L’autunno nel Monferrato casalese profuma di tartufo e di vino, colorandosi dei cromatismi più caldi della natura per una stagione slow e di pace quasi surreali. Ed è in questa atmosfera che Murisengo torna a celebrare il Tuber Magnatum Pico – ovvero il Tartufo Bianco Pregiato con un appuntamento nell’appuntamento: domenica 14 e domenica 21 novembre prenderà il via la 54° Fiera Nazionale del Tartufo Trifola d’Or, all’interno della seconda ‘Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato’, in programma tutti i week-end fino a metà dicembre.

Fiera e Stagione: 2 momenti diversi che si coniugano per un’offerta più ricca e variegata distribuita su 9 week-end.

La Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato

Tutti i weekend fino a dicembre (dalle ore 10 alle ore 17), a offrire ‘scaglie’ della storica Trifola d’Or saranno:

- L’Angolo del Trifolau di piazza Boario, per la vendita diretta dei Tartufi bianchi e neri appena (garantiti due cercatori dalle ore 10 fino alle ore 16 e/o fino ad esaurimento del prodotto);

- Il Temporary Store ‘Targato Murisengo’ (via Asti 2), per uno smart shopping con prodotti agroalimentari, enologici e trasformati a km zero (vini, nocciole, prodotti da forno, pasta, formaggi e salumi caprini, salumi e insaccati suini, miele, zafferano, pane e pasta fresca);

- L’Outdoor Truffle (tour guidati in e-bike con bici anche a noleggio, nordic walking, enotrekkint e walking around story);

- La cerca simulata del Tartufo con un cercatore (trifolau) e un cane da tartufi (tabui);

- Aggancio alla ristorazione con proposte a base di tartufo.

Per l’Outdoor Truffle è necessaria la prenotazione: Enotrekking MonferVinum tra i vigneti con degustazioni in cantina (guida: 348 2211219); Nordic Walking e camminata libera nei luoghi del tartufo con tappe enogastronomiche (Cammini DiVini 339 4188277); Walking Around Story tra monumenti, arte e architettura con degustazione torta di nocciole e caffè (guida: 348 2211219); E-bike tour con aperitivo in cantina e, facoltativa, la conviviale (Asd I Cinghiali; possibilità di noleggio e-bike 331 3640752); Cerca Simulata del Tartufo (segreteria@fieradeltartufo.com ); escursioni guidate di Camminare il Monferrato (348 2211219).

Fiera dal Tartufo Trifola d’OR

Gli appuntamenti per domenica 14 e domenica 21:

- esposizione/vendita di Tartufi Bianchi Pregiati e Tartufi Neri (piazza della Vittoria)

- premiazione migliori esemplari in rapporto qualità/peso a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo (piazza della Vittoria)

- fiera con un centinaio di espositori di prodotti agroalimentari, enologici e artigianali (via Umberto I e piazza della Vittoria)

- Mercato Contadina di Campagna Amica Coldiretti (Piazza Boario);

- Artigiani a marchio Eccellenza Artigiana e Presidi di Slow Food (via Umberto I);

- Street food ‘eat and go’ con prodotti a km zero (via IV Novembre e piazza Lavazza);

- Camminate naturalistiche guidate ‘Camminare il Monferrato’ (partenza da piazza Boario);

- Banco d’Assaggio a cura del Consorzio di tutela VINI Colline del Monferrato Casalese (piazza della Vittoria);

- Corso sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del Cnst (Centro Nazionale Studi del Tartufo) sala consigliare (piazza della Vittoria);

- Arte e Cultura con un doppio omaggio a Dante Alighieri (Chiesa Madonna delle Grazie e della Neve di via Asti)

L’edizione 2021 si arricchirà quindi di una pagina speciale di musica e teatro dedicata al Sommo Poeta nel 700mo anniversario dalla sua morte (Musica e Parole a cura dell’Associazione Musicale InferNoTe/nella chiesa della Madonna delle Grazie e della Neve in via Asti) e (Casa degli Alfieri di Asti-Archivio di Teatralità POpolare/nella San Michele borgo antico).

Ad arricchire l’offerta, il circuito dalla ristorazione (elenco nella sezione ‘Mangiare e Dormire’ del sito dell’evento - prenotazione diretta) per scegliere il menu autunnale a base di tartufi. Main sponsor della Fiera saranno Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Lavazza. Informazioni e calendario completo sono consultabili sul sito Internet della Fiera.