CASALE - Le piogge odierne e le previsioni incerte per la giornata di domani hanno indotto gli organizzatori dell'evento sul lungo Po in occasione di Halloween ad annullare la manifestazione prevista per domenica 31 ottobre in lungo Po Gramsci.

Erano previste bancarelle, spunti di enogastronomia, attività per adulti e bambini e gite in barcè alla scoperta di una grotta acquatica e infestata.