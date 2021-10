Il recupero delle aree dismesse e periferiche come motore dell'economia

CASALE - Punta al recupero delle aree dismesse come motore per lo sviluppo economico e l'incremento turistico del territorio il sindaco di Casale Federico Riboldi. Di ritorno da un viaggio a Roma, il primo cittadino, nel suo consueto messaggio settimanale, accenna alla costruzione di nuovi impianti sportivi nelle aree periferiche della città.

Tra gli altri aggiornamenti, Riboldi accenna alla programmazione di una nuova guida turistica del territorio. Con Fs Sistemi Urbani il sindaco spiega di muoversi per il miglioramento dei parcheggi in stazione e la sistemazione generale delle pertinenze ferroviarie (oltre che per la linea Casale-Mortara).