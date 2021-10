PalaEnergica PalaFerraris: è ufficiale (ma a dirlo è Tortona)

CASALE - L'ufficialità è giunta ieri attraverso una sintetica nota stampa dopo settimane di polemiche: c'è il cambio di denominazione del Palazzetto dello sport di Casale Monferrato: si formalizza la partnership commerciale (e temporanea) con Energica che interessa la struttura intitolata a Paolo Ferraris.

A comunicarlo non è stata la Junior Basket Monferrato (che milita nella seconda serie nazionale, la A2), la principale squadra di pallacanestro di Casale, bensì la Bertram Yachts Derthona Basket ssrl, che quest'anno utilizza l'impianto casalese come campo di casa in serie A1.

Il «Corretto naming da utilizzare»

«A partire da oggi (ieri nda), il corretto naming - da utilizzare in tutte le vostre comunicazioni (è la nota rivolta ai giornalisti) - è PalaEnergica Paolo Ferraris» spiega la società tortonese allegando anche il logo da adottare.