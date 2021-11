A Cella Monte la 29° Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza

CELLA MONTE - Grande ritorno per il Comune e la Pro Loco di Cella Monte che questo weekend ripropongono per la ventinovesima edizione la Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza. Così da venerdì 5 a domenica 7 novembre il Comune fiorito si animerà di musica e sapori della tradizione locale.

Venerdì e sabato la cena a base di tartufo - con un menù a cura della Pro Loco - si svolgerà su due turni: dalle 19 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22. Domenica invece ci sarà un turno unico, a partire dalle 19. Tutti i giorni inoltre è atteso anche l'intrattenimento musicale a cura di Jazz Re:Found. Si parte venerdì dalle 18 con Denis Longhi, sabato dalle 12 all'1 con Cristian Bevilacqua, Tony Negro e Denis Longhi e domenica dalle 12 con Andrea Passenger.

Numerosi anche gli eventi per riscoprire le caratteristiche del tartufo. Per tutto il weekend sono previsti - con partenza dal bar Il Carpino alle 10 e alle 15 - percorsi alla scoperta del Monferrato in bicicletta, realizzati in collaborazione con Uatu Trek. Sabato e domenica invece, dalle 9, sarà possibile partecipare al 'Trekking del tartufo', a cura di Luca Manzan, guida escursionistica. Sempre il 6 novembre, dalle 11 presso l'Ecomuseo si terrà la conferenza 'Il calcare trait union tra vino, tartufo e cemento'. Nel pomeriggio invece attesa la cerca guidata con i tartufai della Valle Ghenza alle 14. Seguirà alle 17.30 la degustazione guidata realizzata dalla neo Enoteca degli Infernot - che "aprirà le porte" in anteprima proprio in occasione della sagra - presso l'Ecomuseo. Il percorso è realizzato in collaborazione con Ais Casale con il delegato Daniele Guaschino.

Domenica invece si riparte alle 11 con la premiazione del tartufo, a cui seguirà alle 11.30 presso l'auditorium di Sant'Antonio la conferenza 'Monferace e le sue origini' a cura dell'enologo Mario Ronco. Nel pomeriggio è prevista, a partire dalle 16, la cooking class partecipativa 'TartuWine' in collaborazione con Anna Brenna, Linda Fiumara e Denis Mazzuccato. In contemporanea si terrà infine il laboratorio 'Creazione Pietra da Cantoni' con Stefania Boraso dedicato ai bambini dai 7 ai 15 anni.

Per poter accedere alla manifestazione sarà obbligatorio mostrare il Green Pass e per tutte le esperienze è necessaria la prenotazione contattando i numeri di riferimento al link dedicato.