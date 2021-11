Domenica si cammina a Murisengo tra tartufo... e zafferano

MURISENGO - In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola D’Or e della Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato, a Murisengo, viene proposta - in collaborazione con Zafferano Astigiano e Cammini DiVini - un'escursione naturalistica nella giornata di domenica guidata da Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking.

Il percorso ad anello è di circa 9.5 km per 3 ore e mezza di camminata. Non bisogna farsi intimorire dai numeri visto che sarà all'altezza di tutti. I partecipanti dovranno indossare calzature sportive, un abbigliamento comodo e avere una scorta d’acqua.

Il programma

Il ritrovo è fissato alle 13 in piazza Boario per le iscrizioni, mentre la partenza sarà alle 13.30. Il ritorno è previsto per le ore 17. Il percorso prevede di uscire dall’abitato per scendere lentamente verso il fondovalle lungo sentieri inerbiti e una volta attraversata la strada provinciale si risale la collina tra prati e vigneti, fino a raggiungere il borgo millenario di Corteranzo. Attraversato il borgo, si raggiunge la caratteristica Chiesa di San Luigi Gonzaga (XVIII), edificio religioso a forma di pagoda realizzato in stile tardo barocco piemontese (scuola dello Juvarra), immerso tra i vigneti dell’Azienda Agricola Isabella.

A seguire, si prosegue verso la chiesa della piccola frazione per poi ripartire scendendo lungo uno stretto e un po’ sconnesso sentiero fino alla strada di Sant’Antonio. Lungo la strada ci sarà l’occasione di fare una tappa presso il cascinale di Massimo Genevro dove sarà possibile vedere la nuova coltivazione di zafferano nel periodo di piena fioritura, occasione unica nel nostro territorio di vedere questa preziosa spezia coltivata con passione. Ci sarà inoltre l’occasione di gustare un ristoro a base di prodotti e vini locali.

Il costo di partecipazione alla camminata è di 5 euro. Il ristoro sarà offerto da Zafferano Astigiano. È necessaria la prenotazione al 339 4188277 o alla mail augusto.cavallo66@gmail.com.