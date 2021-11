Due camper di ravers francesi intercettati a Terranova

TERRANOVA - Avevano partecipato al rave party nel Torinese lo scorso weekend i quattro francesi intercettati questa mattina dalla Polizia Locale di Casale a Terranova.

I giovani, di circa 35 anni, stavano dormendo a bordo di due camper in una strada secondaria nei pressi del campo sportivo della frazione di Casale quando gli agenti li hanno individuati nell'ambito dei consueti controlli che vengono svolti nel fine settimana nei luoghi potenzialmente idonei a ospitare raduni irregolari.

Sventato rave party, controlli fino a martedì Lavoro di intelligence e attività sul campo di Polizia e Carabinieri

In seguito agli accertamenti del caso la Polizia Locale ha verificato come i quattro avessero precedenti per invasione di terreni e appartenessero ad ambienti vicini ai movimenti anarchici. I giovani, due coppie, si sono allontanati dopo le procedure di identificazione scortati da un'auto dei Carabinieri.

Pare si trovassero a Terranova solamente di passaggio, in quanto diretti in Emilia Romagna.

Delle risultanze del controllo di stamani è stata informata la Questura che ha fatto pervenire sul posto anche la Digos e i carabinieri guidati dal capitano Christian Tapparo. Proprio i militari dell'Arma spiegano che i controlli su tutto il territorio Casalese proseguiranno per tutto il fine settimana.