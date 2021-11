Riboldi in fiera per promuovere insediamenti a Casale

CASALE - Nel consueto aggiornamento settimanale il sindaco di Casale Federico Riboldi parla dei tre giorni trascorsi a Bologna per Refrigera. Durante la fiera di settore il primo cittadino e Paolo Secco, presidente dell'agenzia Aleramo nonché di Energica, hanno cercato di promuovere il territorio casalese come sede di nuovi insediamenti industriali. Le chiavi? Tre anni tax free e tagli alla burocrazia. Tra le altre comunicazioni un'ampia menzione alla nuova gestione dell'Enoteca Regionale del Monferrato: è stata assegnata alla Up, composta da cinque giovani del territorio.