Croce Rossa: 4 giornate di formazione per usare il defibrillatore

CASALE – Tornano anche questo mese le giornate formative per l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Semi-Automatico Esterno (Dae) organizzate dalla Croce Rossa di Casale nell’ambito del progetto Casale Cardioprotetta, finanziato dal Comune.

Dopo il ciclo di incontri di ottobre, quindi, chi vorrà ricevere il brevetto nazionale rilasciato dalla Regione Piemonte potrà iscriversi ai nuovi corsi della durata di quattro ore scegliendo una delle date a disposizione: sabato 27 novembre (iscrizioni entro il 15 novembre), domenica 28 novembre (iscrizioni entro il 115 novembre), sabato 4 dicembre (iscrizioni entro il 22 novembre) e domenica 5 dicembre (iscrizioni entro il 22 novembre).

Il corso si svolgerà all’Auditorium Santa Chiara di via Facino Cane 35 dalle 8.30 alle 12.30 e sarà aperto ai residenti a Casale e nei paesi limitrofi. Per partecipare, inoltre, bisognerà essere in possesso del Green pass.

Per iscriversi a uno dei corsi è necessario collegarsi alla pagina del sito del Comune e compilare in tutte le sue parti il form, scegliendo una delle date presenti. Per ogni eventuale richiesta o necessità è possibile scrivere a casalemonferrato.salute@piemonte.cri.it.