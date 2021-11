Le celebrazioni per il 4 novembre a Ponzano

PONZANO - Lo scorso sabato a Ponzano si sono celebrate le commemorazioni per il 4 novembre, Toccante cerimonia sabato 6 novembre per la commemorazione del IV Novembre, festa dell'Unità Nazionale, la Giornata delle Forze Armate e i Caduti di Tutte le Guerre.

All'evento erano presenti il consigliere Stefano Zoccola in rappresentanza della Provincia e Forze dell'Oridne (per i Carabinieri il Maresciallo Giovanni Iaconianni comandante la stazione di Ponzano), associazioni d'arma e volontariato (sezione Alpini di Casale con il presidente Gian Luigi Ravera, il vice presidente Luciano Collaviti e una folta rappresentanza), l'Aib Valcerrina Aldo Visca con il responsabile Gianfranco Balocco e la Pro loco locale con il presidente Sergio Pagliano.

La messa celebrata dal parroco don Giorgio Bertola è stata seguita da tanti parrocchiani che si sono uniti nel ricordo. A seguire la preghiera ai Caduti e al Milite Ignoto lette dal Capogruppo degli Alpini di Ponzano Giuseppe Bianco. Al termine, un corteo al Parco della Rimembranza per l'alza bandiera, gli onori ai Caduti e deposizione della corona d'alloro, il tutto accompagnato dalle note della tromba di Giacomo Alcuri. L'allocazione del Sindaco Paolo Lavagno ha richiamato gli alti valori del sacrificio compiuto dai martiri che hanno fatto con il loro sangue la patria, senza dimenticare le forze dell'ordine e i militari in servizio sia in patria che nel mondo con l'unico scopo di portare la pace.

Infine, la consegna della pergamena del Comune di Ponzano - con cui è stata conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - in modo simbolico nelle mani del Maresciallo dei Carabinieri Giovanni Iaconianni. Quindi il sindaco è le autorità hanno svelato la lapide che Intitola il Parco della rimembranza al Milite Ignoto nel ricordo del centenario della tumulazione all'altare della Patria in Roma. Per l'occasione, con l'aiuto di Agostino Giusto si sono piantate dieci rose 'Bella Ciao' che nella fioritura, con il loro colore ricorderanno il sangue versato dagli eroi ricordati. Le celebrazioni sono proseguite poi nel pomeriggio con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti in frazione Salabue.